Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel une peine de 3 ans de prison assortie d’un sursis probatoire à l’encontre d’un prévenu accusé d’attentat à la pudeur et de viol sur une personne vulnérable.

Les faits ont eu lieu à Andenne en mai 2018. Le prévenu, né en 1971, aurait d’abord montré des vidéos et des ouvrages à caractère pornographique à sa voisine handicapée mentale, âgée de 24 ans au moment des faits. Il l’a ensuite violée.

"J’aurais dû m’abstenir."

"Nous nous fréquentions. Un jour elle a demandé un baiser et a montré sa poitrine. j’aurais du m’abstenir, mais j’étais célibataire depuis 10 ans." Le rapport de l’unité de psychopathologie légale ne relève pas de déviance sexuelle ni de trouble psychopathologique dans le chef du prévenu et évoque un faible risque de récidive.

Me Denis, le conseil de la jeune fille, de sa soeur et de ses parents, constitués parties civiles précise qu’elle n’était en rien demandeuse et qu’elle ne voulait pas de cette relation. "Elle l’a dit plusieurs fois au prévenu : "C’est ma vie, c’est mon corps", il lui disait qu’il voulait faire l’amour avec elle, que cela lui ferait du bien et "qu’on n’en parlerait pas". Elle ne voulait pas alors il râlait puis il lui a demandé de se coucher sur le lit. Le prévenu était le voisin, il ne pouvait ignorer qu’elle présentait un retard mental. Elle a été trahie par un ami avec qui elle buvait de temps en temps un café ou allait au marché en ville et aujourd’hui, elle a peur de la vie sociale et ses proches constatent une régression de ses acquis, elle ne sort plus, elle fait des cauchemars et est très stressée."

Le substitut Beaudoin, qui requiert une peine de 3 ans de prison assortie d’un sursis probatoire, rappelle que la victime a un quotient intellectuel de 52 et qu’elle a l’âge mental d’un enfant de 8 ans. "C’était un oiseau pour le chat. Dans ses précédentes déclarations, le prévenu n’avait jamais dit qu’elle demandait des baisers. Cet ami a dépassé les limites, alors que la victime lui faisait confiance. Elle était bouleversée en quittant son appartement. Il a outrepassé le nom d’une personne handicapée."

L ’auteur a entamé un suivi psychologique

Me Dejaifve plaide une peine assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive de 8 mois déjà effectuée pour son client. "Depuis les faits, il a tout fait pour ne plus croiser la victime et a entamé un suivi psychologique, il s’est rendu compte que son comportement était inadéquat. Son quotient intellectuel se situe dans la moyenne faible et il est employé dans une entreprise de travail adapté. Il a cru que la victime était demandeuse et il est allé trop loin. C’était un fait isolé"

Jugement le 11 mars