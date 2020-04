Des acteurs de l'entrepreneuriat namurois lancent bénévolement une boutique en ligne qui mutualise les produits pendant le confinement.

"Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Namur Boutik, un webshop mutualisé namurois. L'occasion de soutenir les commerçants locaux qui souhaitent faire le pas de la digitalisation, et de mettre en place une logistique et des livraisons où les 2 et 4 roues collaborent harmonieusement", annonce le coursier wallon alias Jérôme Robert qui a rejoint une team de personnalités namuroises pour mener à bien ce projet destiné à soutenir les producteurs, artisans et commerçants de la province de Namur.

Qu'on ne s'y trompe: Namur Boutik est un outil 100% local là où les gros groupes se taillent la part du lion dans l'alimentaire en ce moment au détriment du petit commerce et où des initiatives moins locales essaient de récupérer sur l'autre front un certain engouement pour l'artisanal.

En font partie: Paul Navez (coordinateur), cofondateur de la Biscuiterie Namuroise; Laurence Soetens (relation commerçants), de Burogest à Loyers; Patricia Lechien (relation clients), du bureau d'architecture T17 à Tabora; Olivier Wénin (e-shop et coordination de la coopérative OpenFlow), de la société Thelis à Naninne; Marie Denayer (communication); de l'agence namuroise Yack communication; Bernard Tilmans (gestion financière) de la société BlueExpert. Jérôme Robert conditionne et livre à vélo sur la commune de Namur tandis que Jean-Grégoire de TNPS s'occupe du transport en province de Namur. Tous œuvrent bénévolement sur ce projet pendant le confinement.

Pour l'instant, une poignée d'artisans proposent leurs produits sur ce commerce en ligne, mais l'offre est amenée à croître et se diversifier. On y trouve la Houppe et les autres bières de la Brasserie de Namur, certains des cafés phares de la maison Delahaut, les moques et autres croquants de la biscuiterie namuroise, des cartes postales réalisées par Folisabelle, les chocolats Leonidas commercialisés par Annick à Andenne, ainsi que divers pains de La Petite Boulangerie.

Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les achats en ligne ou qui préfèrent avoir un interlocuteur en direct, il est possible d'appeler le 081/20.78.09. Sinon, rendez-vous sur namur-boutik.odoo.com/