Le cinéma précise que des tarifs préférentiels sont prévus pour les clients ainsi que des formules d’abonnement pour les navetteurs SNCB notamment.

Devant les réactions en masse de l'annonce des travaux du parking de l'Acinapolis qui va passer de gratuit à payant, le complexe cinéma tient à apporter quelques précisions.

"Après plusieurs années de discussions avec les différentes parties concernées, d’adaptations du projet initial pour répondre aux contraintes techniques et à toutes les requêtes (Ville de Namur, Région Wallonne, SNCB…), Acinapolis a finalement reçu début 2019, le permis d’urbanisme pour réaliser ce chantier d’envergure mais nécessaire. Le parking privé, dont le coût des travaux est estimé à près de 2 millions d’euros, sera rénové en profondeur. Il ne s’agira pas seulement d’un asphaltage, mais d’une refonte complète pour le confort des usagers", précise le complexe cinéma.

"Même si le parking deviendra payant pour ses utilisateurs, il va de soi que les clients du complexe (cinéma et autres commerces du complexe) bénéficieront de formules préférentielles. Des formules d’abonnement seront également disponibles pour les navetteurs SNCB notamment", tempère le cinéma devant les réactions qui sont arrivées en nombre suite à la réunion d'information des grands chantiers à Jambes mercredi soir. Il y avait été anoncé que le chantier démarrerait en septembre prochain pour une ouverture non déterminée en 2021.

Bonne nouvelle: Le parking sera plus accueillant avec des espaces verts et un dépose-minute, plus sécurisé avec des barrières à reconnaissance de plaques et un éclairage entièrement refait, plus pratique avec des bornes pour recharger les véhicules électriques, annonce Acinapolis. En tout, 610 places seront à disposition des clients du complexe Acinapolis (cinéma et autres commerces du complexe), des navetteurs de la SNCB mais aussi des visiteurs/travailleurs de Jambes et alentours.

Mauvaise nouvelle pour certains : le coût de ces travaux sera répercuté auprès des clients. On ne pourra plus se garer gratuitement sur le parking de l’Acinapolis, que l’on consomme dans le complexe, que l’on soit un navetteur prenant le train à la gare de Jambes ou qu’on fasse son shopping dans le quartier.

Autre appréhension : les riverains s’attendent à des problèmes de parking en voirie à l’avenir, mais la démarche semble logique étant donné qu’il s’agit d’une propriété privée. L’espace permettant d’accueillir plusieurs centaines de voitures sera équipé d’un système de détection de plaques d’immatriculation et se louera à un tarif fixé à 1,20 €/heure les trois premières heures puis à 1 €/heure les heures suivantes, avec un forfait de 15 € pour la journée.

En interne, ce n’est pas tant le chantier du parking qui tracasse les troupes, mais le rachat récent du cinéma. Le groupe français Pathé a finalisé l’acquisition du groupe EuroScoop, propriétaire de six cinémas en Belgique dont Acinapolis à Jambes, en novembre. Le cinéma n’était déjà plus tout à fait la propriété de la famille Vanshell qui l’a inauguré en 2002.