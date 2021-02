Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé vendredi un acquittement en faveur d'un prévenu accusé de neuf incendies volontaires.

Le prévenu, un routier, était accusé d'avoir mis le feu volontairement à huit remorques de camion et à une habitation durant une période de cinq mois et demi dans les régions de Namur, Rochefort , Ciney et Ohey en 2018. Interrogé, il niait être l'auteur de ces faits et ce, bien qu'il ait été à chaque fois présent sur les lieux des incendies, comme en attestait son tachygraphe. Des vidéos d'incendies et des recherches concernant ceux-ci avaient été retrouvées dans son smartphone. "Je n’ai rien à voir avec cela. Je roulais un peu partout dans le namurois à l’époque", confiait-il à l'audience du 8 janvier.

Cinq parties civiles s'étaient constituées dans le dossier, elles réclamaient le remboursement des véhicules endommagés, le paiement de la franchise ou des frais occasionnés à cause de la destruction du matériel. "On a ici affaire à un roi de barbecue, qui semble fasciné par le feu, qui n’est cependant pas fait pour régler ses comptes", expliquait un des avocats. "Il était à chaque fois présent sur les lieux des incendies, une coïncidence troublante, d’autant plus pour quelqu’un qui disait être au bout du rouleau et craquer physiquement et psychologiquement à cause de son métier de routier car il prestait trop d’heures. Son propre camion a pris feu et ce n’est pas un hasard. En 2003, quand ses parents ont rencontré un problème avec le loueur du logement qu’ils occupaient dans la ferme où le prévenu travaillait, deux incendies ont aussi été recensés."

Le parquet de Namur estimait le dossier accablant pour le prévenu et réclamait une peine de 4 ans de prison à son égard au vu du danger de ces incendies pour l’occupant de l’habitation et pour les hommes du feu et du mépris pour les biens d’autrui. Le substitut Kerkhoffs confie : "J’espérais des aveux tant le feu semble aimer le prévenu, à moins que cela ne soit l’inverse. Le même modus operandi est observé pour tous les incendies : le feu est allumé avec un objet incandescent au niveau des garde-boue des camions et, que ce soit à 4h ou 6h du matin, il est seul sur place. A chaque fois, il appelle les pompiers ou est présent sur place pour observer, c’est le comportement typique d’un incendiaire, qui a pourtant prétendu qu’il était suivi par son patron et que c’était sans doute ce dernier qui allumait les incendies. Où il s’arrête, il y a le feu. Trop de coïncidences tue la coïncidence."

Me Fery, avocate du prévenu, plaidait l’acquittement de ce dernier. "Pour la justice, il est le coupable idéal. Pourtant, l es perquisitions menées n’ont pas permis de retrouver s’accélérant, son ADN, ses empreintes n’ont pas été relevées et il n’a jamais été vu en train d’allumer un incendie. Il ne présente pas de psyhcopathologie, de signe de dépression ou de tendances pyromanes. Son tachygraphe ne relève pas d’arrêt de son camion au moment où les incendies ont été allumés. Pour les pompiers, ceux-ci ont été pour la plupart considérés comme accidentels."

Dans son jugement, le tribunal acquitte le prévenu de toutes les préventions à sa charge, au bénéfice du doute et faute d’éléments suffisants. Le fait que les pompiers aient estimé que la cause des incendies était involontaire ou accidentelle est notamment évoqué.