Cet été, les centres culturels de Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval et Walcourt participent à l'événement La Grande Traversée, initié par la Province de Namur, Une Petite Compagnie et La Compagnie Buissonnière. Ce rendez-vous culturel et festif se déroulera aux quatre coins du territoire namurois chaque week-end de juillet.

Du côté de l'arrondissement de Philippeville, deux week-ends sont à cocher dans l’agenda : du 2 au 4 juillet à Le Mesnil (Viroinval) et le 17 juillet à Florennes. Concerts, théâtre, expositions sont au programme. Celui-ci vous sera dévoilé en détails prochainement.

Pour relier symboliquement ces deux lieux, les centres culturels ont lancé le projet ARTpentons, un chemin artistique qui passe sur les territoires de Viroinval, Doische, Philippeville et Florennes, mettant en valeur les beautés naturelles et patrimoniales de la région. Ce parcours d’une soixantaine de kilomètres sera agrémenté de réalisations artistiques, issues d’ateliers participatifs ou façonnées par la main d’artistes locaux. Au sentier général se grefferont différentes boucles pédestres, accessibles à celles et ceux qui apprécient les promenades en pleine nature.

Le centre culturel Action-Sud organise des ateliers participatifs ouverts au grand public, enfants, adultes, familles, amis, en vue de fabriquer les œuvres semi-pérennes qui seront installées le long de la portion viroinvaloise du sentier durant tout l'été. Ces ateliers sont animés par Récupérons-nous.

Au travers plusieurs laboratoires créatifs et conscients les animateurs proposent de venir valoriser toutes les ressources présentes en nous et autour de nous. Les participants aux ateliers créeront des œuvres collectives (mobiles) qu’ils iront installer dans les bois pour agrémenter la promenade.

Ils sont invités à fouiller dans leurs tiroirs pour trouver des trésors à transformer (bijoux, clefs, couverts, laine, corde, et tout autre matériel susceptible d'être valorisé). Les trésors de la Nature (plumes, pierres, branches, pommes de pin, etc...) sont également recherchés afin de sublimer les réalisations.

- Samedi 12 juin de 9h à 12h

- Samedi 12 juin de 13h à 16h

- Samedi 19 juin de 9h à 12h

Pour respecter les règles sanitaires en vigueur, la participation se fait sur inscription: billetterie@action-sud.be - 060 / 31 01 60. La participation est gratuite.