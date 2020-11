Alors qu’à Marche-en-Famenne, un nouveau magasin vient d’ouvrir ses portes, “Tout près d’ici”, à Dinant fera de même le premier décembre.

Adeline Cheval, 29 ans, développe son projet en expliquant qu’elle a baigné dans l’écologie depuis toujours : “Je suis issue d’une famille pauvre. Je sais ce que la moindre économie veut dire. Depuis toute petite, on m’a habituée au tri sélectif, à la récupération, je sais ce que c’est et j’ai aussi toujours fait en sorte de protéger l’environnement.”

Elle va donc proposer, dans son magasin de la rue de la Station, des produits alimentaires issus du circuit court. “Ce ne seront pas toujours des produits bios, explique Adeline, mais je travaille avec des producteurs qui respectent l’environnement grâce notamment à la permaculture”. Elle proposera également tout le nécessaire pour fabriquer différents produits ménagers ou des cosmétiques avec, en plus, l’organisation de différents ateliers d’apprentissage. Tout ça en privilégiant, dit-elle, le zéro déchet et donc la vente en vrac.

Adeline Cheval, 29 ans, est (presque) prête à ouvrir © DR

Un appel au crowdfunding soutenu par le BEP

Mais de ce côté, elle est allée encore plus loin dans sa réflexion. Trop souvent, les silos pour les matières vendues en vrac sont réalisés en plexiglas issu de matières premières particulièrement toxiques. Adeline a donc opté pour des silos en verre, réalisés par un artisan bruxellois. “Je privilégie le local, je ne pouvais pas faire venir mes silos de Chine”, sourit-elle.

Mais, évidemment, entre le verre et le plexi, il y a une différence de prix, difficile à combler pour le budget de notre entrepreneuse. Elle a donc fait appel à Cilo, la plateforme de crowdfunding mise à disposition par le BEP et espère récolter par ce biais plus ou moins 3 000 euros. Avec, pour ceux qui investiront avec elle (à partir de 10 euros), quelques beaux cadeaux comme un kit pour faire sa propre lessive et bien d’autres choses !

Page d'information pour le crowdfundig: https://cilo.bep.be/fr/projects/tout-pres-d-ici-le-lancement

La page Facebook de "Tout près d'ici": https://www.facebook.com/tpidinant