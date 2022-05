Après deux années de diète en raison de la pandémie, Namur en Mai espérait approcher l’affluence record de 240.000 personnes, réalisée en 2019. Le festival a réussi son retour puisque ce sont finalement 245 000 festivaliers qui ont profité des animations en plein air jeudi, vendredi et samedi, selon l’estimation des organisateurs. Véritable théâtre à ciel ouvert, le festival des arts forains a réuni plus de 60 compagnies artistiques et proposé près de 400 spectacles au cours des trois jours. La moitié d’entre eux étaient gratuits. "Le nombre de visiteurs n’a jamais été une obsession. L’important était de voir à nouveau les sourires se dessiner sur les visages et rassembler toutes les générations autour de moments uniques", a expliqué Samuel Chappel, le directeur de Namur en Mai.

En plus des traditionnels concerts, cabarets et représentations dans les cours et les rues de la ville, l’événement a pour la première fois investi l’espace de la Confluence. "Les spectacles et les animations se déroulant dans une ambiance de guinguette ont particulièrement séduit le public", ajoute Samuel Chappel. Le Delta s’est également prêté au jeu du festival, en accueillant des spectacles pendant trois jours sur la terrasse et sur les berges.

Pour rappel, le festival avait été annulé en 2020 et n’avait pu accueillir que 4 000 personnes en 2021. La jauge des 80 représentations était limitée à 50 spectateurs et les spectacles déambulatoires avaient été interdits.

La prochaine édition est programmée les 18, 19 et 20 mai 2023.