Un jeune homme a été agressé par plusieurs individus, dans la nuit de vendredi à samedi vers 2 h, rue Godefroid à Namur. Sans le savoir, ce jeune homme était suivi par au moins deux personnes, peut-être trois, âgées d’une vingtaine d’années.

"L’un de ces individus s’est dirigé vers lui en lui disant qu’il avait pris son GSM et que s’il voulait le récupérer, il allait devoir payer", a indiqué le parquet de Namur. La victime s’est exécutée en proposant 20 € mais cette somme n’était visiblement pas assez élevée pour le voleur.

"Ils en sont venus aux mains. La victime, dont le téléphone a été volé, a l’œil gauche très gonflé et la lèvre en sang. Elle a cependant pu contacter la police en donnant un descriptif de ses agresseurs", a précisé le parquet de Namur.

Les explications fournies ont pu permettre l’interpellation d’un des agresseurs, à savoir un Marocain en séjour illégal. "Les policiers ont trouvé 20 euros sur lui et du cannabis. Pour se défendre, il a expliqué que l’argent provenait du Maroc et qu’il avait tenté de défendre la victime lors de l’agression. Quant au GSM, il n’a pas été retrouvé." L’affaire a été mise à l’instruction et un mandat d’arrêt a été demandé par le parquet de Namur.