Un homme a été agressé dans la nuit de jeudi à vendredi vers 00h45 alors qu'il se trouvait dans le parc Louise-Marie de Namur, indique le parquet de Namur. Pour une raison encore inconnue, cet homme a reçu plusieurs coups de hachoir. « Dès leur arrivée, les policiers ont constaté des traces de sang au sol et des plaies ensanglantées aux bras et au visage de la victime. Elle a été emmenée à l'hôpital pour être soignée et a déjà pu sortir, ses jours ne sont pas en danger », précise le parquet de Namur. La police n'a pour l'instant que très peu d'indication sur l'auteur des faits. Une enquête a été ouverte avec notamment une analyse des caméras de surveillance la Ville.