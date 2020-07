Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de travail de 200 heures à l’encontre d’un prévenu accusé d’avoir participé à un vol avec violence et menaces en compagnie de plusieurs mineurs. Le tribunal a refusé d'attribuer une mesure de faveur comme la suspension du prononcé de la condamnation au prévenu, vu la gravité des faits et l'absence de remise en question et de prise de conscience de celui-ci.

Le 28 mai dernier, le prévenu et 3 mineurs ont frappé un homme sur le halage en région namuroise, l’ont menacé avec un couteau et lui ont dérobé le contenu de son portefeuille. Le majeur , Jérémia, a depuis lors passé un mois en prison. Sans antécédent, il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés lors de l'audience du 9 juillet. "Je n'ai pas réfléchi, je ne suis pas un voyou", confiait-il au tribunal. "Pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, vous placez d'entrée de jeu la barre très haut et vous avez bien eu le comportement d'un voyou ce jour-là", lui faisait remarquer d'emblée le président Renaud Hauquier

Le parquet parlait de « faits vomitifs » commis sur un jeune à peine majeur et réclame une peine de 2 ans de prison. "La victime a été abordée, on lui a réclamé de l'argent et des cigarettes. Comme elle refusait, on l'a menacée avec un couteau, avant de lui donner des gifles et de lui dérober les 80 euros que contenait son portefeuille. Le séjour en prison ne semble pas avoir marqué le prévenu."

Lors de l'audience du début du mois, quand le président Hauquier lui demandait si il étaitprêt à effectuer une peine de travail, Jérémia répondait qu'il ne le pouvait pas car en semaine, il est à l'école et que le samedi, il joue au football. De quoi déclencher la colère du magistrat. "Vous n'êtes plus un enfant qui a fait une bêtise, vous êtes ici devant la justice des majeurs et il faut vous en rendre compte, je pense que vous ne réalisez pas où vous êtes et ce que vous risquez, vous êtes un auteur de vol avec violence, on est dans la cour des grands, alors le football, vous allez l'oublier pendant un certain temps."