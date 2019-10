Le dossier a été mis à l'instruction. Une des dames est toujours recherchée ce dimanche.

La serveuse d'un café du centre d'Andenne a violemment été agressée ce samedi après-midi peu avant 15h30. Celle-ci, qui travaille à « l'Inédit » place des Tilleuls, a demandé à deux hommes et deux femmes (deux sœurs) qui venaient d'entrer dans l'établissement de quitter les lieux car un des deux hommes était « blacklisté ». L'homme est parti en râlant mais ne s'en est pas pris à la serveuse, contrairement aux deux dames qui ont réagi en lui portant des coups, en la griffant et en lui tirant les cheveux. Le second homme qui les accompagnait a également porté des coups. « Elle aurait au total reçu 12 coups de poing », a précisé le parquet de Namur ce dimanche.

Les deux « couples » ont finalement quitté les lieux après l'intervention d'autres clients. Restés dans le quartier, deux des quatre agresseurs ont été repérés et interpellés par la police. Ce dimanche matin, une des deux sœurs était toujours en fuite et n'avait dès lors pas encore été interpellée. Le dossier a été mis à l'instruction.