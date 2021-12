Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé, lundi, une peine de 30 mois de prison et deux autres de 28 mois à l’encontre de trois personnes poursuivies pour avoir commis une agression préméditée à la prison d’Andenne, le 3 mai 2019.

Ils avaient agressé un autre détenu à coups de pieds et de poings, au préau. Les auteurs ont retiré leurs vêtements afin de ne pas être identifiés par les caméras de surveillance de l’établissement. La victime a souffert d’une fracture du visage et de l’auriculaire, de plusieurs hémorragies et d’une incapacité de plus de 4 mois. Une prothèse totale de la mâchoire inférieure doit lui être posée.

Selon le parquet de Namur, l’agression serait en lien avec la découverte de stupéfiants à la prison, la victime ayant fourni des renseignements au sujet de ceux-ci. Elle avait déjà fait l’objet de menaces.