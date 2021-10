Ce samedi soir vers 22h-23h Place de l’Ilon à Namur, un homme et une femme se promenaient ensemble . Est venu à leur rencontre un individu qui a porté un violent coup de poing à l’homme. Un coup si violent que la victime est tombée et sa tête a heurté violemment le trottoir. Ses jours sont en danger. L’auteur du coup de poing n’a pas été identifié et est activement recherché par la police de Namur. On ne connaît pas les circonstances qui entourent ces faits.