La première session de ReBOND, qui débute en mars, propose à ces étudiants de mettre à profit le second quadrimestre pour : construire de nouveaux projets d’études et/ou professionnels adaptés à leurs attentes et besoins, valider ces projets en explorant activement la réalité des études et du monde professionnel , consolider les compétences transversales nécessaires au métier d’étudiant, s’entraîner à aborder des contenus et des exigences propres à l’enseignement supérieur.

En vue d’atteindre ces objectifs, les étudiants sont amenés à participer à un programme de cours (environ 20h/semaine, du lundi au vendredi) : construction et validation de projets, maîtrise de la langue française, méthodologie du travail étudiant, éléments de statistiques, éléments de droit, module complémentaire. Mais aussi réaliser des interviews de professionnels, d’étudiants, d’enseignants, faire des stages d’observation et suivre des cours dans les orientations qu’ils envisagent.

La deuxième session ReBOND, qui débute fin avril, est un peu plus courte. Semblable à la 1ère session, elle n’intègre cependant pas à son programme les cours axés sur « les contenus et exigences propres à l’enseignement supérieur ».



Tout au long de la formation, les étudiants bénéficient également d’un accompagnement individualisé par un conseiller en orientation.

Ces formations coûtent 50€ en mars et 30€ en avril.



En 2019, 68 étudiants se sont inscrits à la formation ReBOND.



Toutes les informations sont sur www.poledenamur.be.

Pour plus de renseignements sur le sujet :

Gentiane Boudrenghien – Coordinatrice de la formation ReBOND

gentiane.boudrenghien@poledenamur.be - 081 72 52 28