AISBS: tensions entre le Dr de Bilderling et un permanent CGSP Namur Patrick Lefèbvre © VL

Le torchon brûle entre le président de l’AISBS qui évoque un règlement de compte en rapport avec un licenciement pour vol. Il accuse également un permanent syndical de nous avoir "tuyauté" sur des vaccinations faites à certaines personnes non résidentes et non membres du personnel de la résidence Dejaifve, la maison de repos de l'intercommunale et demande à la CGSP de l'écarter.