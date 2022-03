Le lundi 28 mars 2022 vers 18h15, Albert Mauleon, un homme âgé de 80 ans, a quitté le centre neuro psychiatrique « Saint-Martin » situé rue Saint-Hubert à Dave - entité de Namur. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Albert mesure 1m85, est de corpulence très mince et a de courts cheveux gris. Il n'est pas en possession de ses lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging gris foncé, une vareuse du Royal Charleroi Sporting Club à lignes noires et blanches avec l'inscription « 777 » apposée dans le dos, un pull couleur moutarde mis sous sa vareuse et des chaussures noires en cuir. Cette personne peut paraître confuse. Si vous avez vu Albert Mauleon ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30300. Cet avis est disponible sur www.police.be.