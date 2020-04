Depuis ce vendredi, une dizaine de militaires sont en renfort au sein de la maison de repos et de soins Alegria, située à Lustin (Profondeville). Si une telle décision est prise, c’est que la situation est critique dans cet établissement qui héberge 66 résidents, suite à de très nombreuses absences de membres du personnel. "Pour le moment, c’est no comment sur toute la ligne. Je peux juste confirmer comme cela l’a été dit qu’on a bien l’armée en soutien logistique", explique le directeur Bernard Laplanche, pas autorisé à s’exprimer. "J’aimerais pouvoir communiquer, c’est mon souhait car je veux éviter la désinformation mais j’ai un devoir de réserve par rapport à l’armée mais aussi via le CHU UCL qui donne lui aussi ses indications", poursuit Bernard Laplanche.

Une interdiction de communiquer de la personne qui est pourtant la mieux placée pour décrire la situation dans sa maison de repos qui ne fait finalement que traduire la tension et le climat qui règnent dans ce contexte de Covid-19.

Du côté de l’armée, le médecin Pierre Neirinckx, chef la composante médicale de la Défense, indiquait à nos confrères de la RTBF que l’armée vient en aide le temps que le personnel des maisons de repos récupère ou soit sorti d’un éventuel confinement. "Ce sont des aides ponctuelles qu’on poursuivra ailleurs, nous n’allons pas éternellement rester dans une même maison de repos, mais apporter une aide temporaire lorsqu’une urgence se manifeste."

Du côté du CHU UCL Godinne, partenaire de la maison de repos et de soins lustinoise Alegria et vers qui on nous renvoie pour une communication officielle, impossible de joindre le service presse malgré les nombreuses tentatives par de multiples canaux. Impossible donc de connaître avec précision le nombre de membres du personnel manquant, ni l’impact que le Covid-19 a eu jusqu’à présent sur les résidents. Le directeur de la communication, Benjamin Vallée, précisait cependant mercredi à nos confrères de l’Avenir que les militaires seraient chargés on indique que la dizaine de militaires sera chargée de différentes missions logistiques et d’entretien tels que l’aide en cuisine, la distribution des repas ou encore le nettoyage des couloirs, de chambres de défunts ou de matériels.