Vendredi, l'annonce de la réforme de la province de Namur a fait grand bruit. Car pendant ce temps à Salzinnes, le chantier de la MAP, la Maison Administrative Provinciale, avance, indique le BEP. Ce projet vise à rassembler les agents provinciaux en un seul et même lieu, à Salzinnes. 450 personnes devaient intégrer le bâtiment, ils seront au final fatalement moins nombreux, on parle de 20% d'effectifs en moins.

Le BEP accompagne la province pour concrétiser ce projet. "Actuellement, ce sont les finitions de sol, murs et plafonds qui sont en cours, de même que l'aménagement des abords et du parking.La MAP sera implantée sur le site du campus provincial à Salzinnes. Le chantier a débuté en mai 2019. Le principe constructif retenu est celui d’une charpente en bois dont les modules sont préfabriqués en atelier et montés sur site. Ce système de construction a permis de monter en quelques mois seulement ce bâtiment de quelques 10.000m² de plancher, selon le principe du « légo® » : la finition des façades, le bardage et la toiture sont arrivés finis. Seules les jonctions étaient à terminer sur chantier. Les entreprises sous-traitantes sont actuellement très actives pour la pose des techniques spéciales, les finitions de sol, de murs et plafonds. En parallèle, les abords sont en cours de réalisation. Le parking destiné à accueillir les agents et les visiteurs est en cours d’empierrement. Les jardins paysagers seront réalisés dans les prochains mois et ont été imaginés entre l’auteur de projet et le service des espaces verts provinciaux. La réception provisoire du chantier est planifiée en février 2021. L’arrivée des agents dans la MAP devrait quant à elle être prévue mi-2021."