Pas très heureux, Daniel Lurquin. Cet habitant de Le Mesnil, dans l’entité de Viroinval, a été amputé d’une jambe il y a plus de 25 ans suite à un grave accident de voiture. Dernièrement, il s’est vu infliger une amende de plus de 100 euros pour un stationnement irrégulier à Couvin, un jour de marché.

"C’était au mois de juin. La place Piron était, comme chaque mercredi, réservée aux maraîchers, y compris les emplacements de parking réservés aux personnes handicapées. Je me suis donc garé durant quelques minutes, et avec ma carte de handicapé bien visible, sur le côté de la place, le temps d’aller chercher quelques plantes. Difficile pour moi de faire autrement : j’ai été amputé et il m’est très difficile de marcher avec ma prothèse, surtout sur des sols inégaux comme les trottoirs de Couvin."

Il est vrai que les autres (rares) emplacements de stationnement pour handicapés sont situés à quelques centaines de mètres de là. Une distance difficile à parcourir pour notre homme. "Il faut aller à proximité du bureau de poste pour trouver un parking réservé. Ou près du parc mais alors, pour me rendre au marché, je dois passer par un pont en bois très glissant. Et encore faut-il qu’un de ces emplacements soit libre, ce qui est rarement le cas, vu le peu de places disponibles."

Daniel Lurquin a refusé de payer cette contravention et se rendra donc au tribunal dans quelques jours. "Je veux surtout y aller pour attirer l’attention des autorités. Le bourgmestre estime que la loi est la même pour tout le monde et que je ne pouvais pas stationner mon véhicule sur la rue du Bercet comme je l’ai fait, mais on peut trouver des solutions pour les personnes handicapées."

Le Viroinvalois a des arguments à faire valoir. Et s’il admet qu’en juillet et août les maraîchers couvrent l’entièreté de la place, durant le reste de l’année il n’est pas nécessaire de bloquer toute la place, alors que le marché n’occupe qu’une seule allée. On pourrait ainsi récupérer les stationnements réservés, ce qui serait un bénéfice pour tout le monde.

"Le problème ne se pose pas qu’à Couvin. Souvent, les places réservées sont occupées par des gens qui ne sont pas porteurs de handicap. Il faut faire bouger les choses" , confie Daniel Lurquin.