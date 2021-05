Les établissements HORECA andennais se sont vus offrir la possibilité d'agrandir leur terrasse, en ce compris sur des places de stationnement à proximité. A ce jour, une quinzaine d'établissements ont déjà introduit une demande d'extension.

En outre, la Ville d'Andenne a proposé une aide en matériel telle que des tables et de bancs de brasseur afin d'aménager leur terrasse dans le respect des règles sanitaires.

Au total, compte tenu de leurs infrastructures existantes, 30 horecas rouvriront ce 8 mai. Sans compter ceux qui poursuivent le Take away.

Compte tenu de la réservation de places de stationnement pour ces terrasses et tenant compte de la sécurité routière, la rue Brun, située dans le centre d'Andenne, sera mise en sens unique pendant tout le mois de mai. La circulation sera mise dans le sens Place des Tilleuls vers la Rue Léon Simon et une déviation orientera les automobilistes se rendant vers Namur ou Huy via la rue Janson, puis la rue de l'Hôpital ou la rue Mordant. Une signalisation insistera sur l'accessibilité des commerces.

En ce qui concernent le stationnement, la réglementation payante et zone bleue reste d'actualité mais les visiteurs sont invités à profiter des deux heures gratuites dans le parking souterrain Indigo (entrée via la rue Frère-Orban ou la rue Brun). Cette mesure prise en charge par la Ville d'Andenne profitera à tous les utilisateurs du parking jusqu'en 2024.

Afin de soutenir cette reprise, et de la rendre plus conviviale encore, des animations musicales seront prévues en date du 8 mai.

Rappel des règles :

4 personnes maximum par table, ou plus encas de personnes du même foyer.

Port du masque obligatoire pour chaque déplacement.

Obligation d'être assis pour consommer.

Les clients ne peuvent pas entrer dans l'espace intérieur, sauf terrasse, utiliser les installations sanitaires et payer.

Distanciation de 1.5m entre chaque groupe.

Fermeture des établissements à 22h.

Il est également conseillé aux clients de réserver leurs places, plusieurs déjà complètes lors de ces premiers jours de réouverture.