Le collège a décidé de ne pas réaliser de commande massive de masques. La décision a du mal à passer pour certains.

Le Collège communal de la Ville d’Andenne a décidé, en sa séance du 24 avril 2020, de ne pas distribuer de masques toutes-boîtes mais uniquement à la demande de la population.

Pourquoi? "Outre que les démarches administratives engendrées par un marché public risqueraient de provoquer une livraison très, voire trop tardive, il est impossible, pour la Ville, d’assumer une dépense qui dépasserait 250.000 euros si l’on veut garantir une qualité et des critères de sécurité suffisants pour ces masques offerts. Non seulement cette somme n’est pas prévue au budget 2020, mais, qui plus est, un telle dépense mettrait à mal la capacité budgétaire de la Ville quand on sait que, demain, les besoins sociaux et publics seront immenses", indique la ville d'Andenne

Parmi les arguments qui justifient cette décision, la ville avance notamment le fait que, dès la quatrième semaine de mars, alors qu’il y avait partout pénurie de masques, elle a participé à la distribution de sur-masques ou visières de protection (en plastique PET) pour tous les professionnels de la santé (personnel des maisons de repos et de soins, médecins généralistes, infirmièr.e.s à domicile, kinésithérapeutes, etc…). "Le FabLab, « YourLAB », financé par la Ville d’Andenne, a réalisé et continue de fabriquer des sur-masques ou visières de protection en plastique PET (antibactérien et réutilisable). Nous continuerons à en fabriquer pour les distribuer gratuitement à celles et ceux qui en justifient, et notamment aux commerces qui vont rouvrir progressivement."

La ville estime aussi que "dans le cas d’activités professionnelles, que l’on soit occupé dans une administration ou une société privée, chaque travailleur doit recevoir de son employeur des masques appropriés lui permettant d’éviter de propager le virus ou de le recevoir. Il s’agit d’obligation légale liée à la protection des travailleurs. Ces protections doivent être fournies gratuitement par l’employeur." La ville évoque également le fait que beaucoup d'Andennais disposent déjà de masques, notamment grâce à la mobilisation de couturières.

Le groupe AD&N a réagi à cette décision : "C’est avec un étonnement total que le groupe AD&N apprend que le collège a décidé de ne pas fournir de masques à l’ensemble des Andennaises et des Andennais…Le groupe AD&N demande au collège de revenir sur sa décision et de procurer des masques comme le font bien d’autres communes, qu’elles soient plus petites ou plus grandes qu’Andenne. Sur base des budgets qui étaient prévus pour le carnaval (17.550 € à l’article 76316/33202 du budget 2020) et pour les fêtes de Wallonie (100.000 € pour « festivités et animations » à l’article 7634/12402 du budget 2020) – événements qui ont tous deux malheureusement été annulés – et sur base des plus de 10.000.000 € de bas de laine que s’est constitué la Ville « grâce » aux contributions importantes de ses habitants, le groupe AD&N plaide avec force pour que des masques puissent être fournis à toutes et à tous (peut-être en nous associant à d’autres communes afin de mutualiser les coûts, éventuellement en fournissant les matières premières aux couturiers et couturières…).Bref, il existe plein d’idées, nous devons faire preuve de créativité pour maximiser les chances de la population andennaise de disposer de masques. C’est notre devoir de service public."