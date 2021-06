"Le CODECO devait décider ce vendredi 11 des modalités d'organisation mais nous avons appris en ce début de semaine qu'il était reporté au vendredi 18", explique le club de basket andennais.

"Une organisation d'une telle envergure qui draine entre 5 et 10 000 personnes à Andenne et plus de 300 exposants ne peut plus s'organiser en si peu de temps sans savoir les conditions que nous devrions appliquer. Les conditions actuelles (50 exposants) sont impossibles à appliquer car nous ne pouvons nous permettre de faire un choix parmi nos exposants fidèles. Nous le regrettons fortement pour nos amis exposants qui nous font confiance chaque année et pour le secteur Horeca déjà fortement impacté par cette crise. Heureusement que pour ces derniers la Ville d'Andenne avec notre collaboration organise le 21 juillet le Crelan 3 x 3 Master Tour sur la place des Tilleuls. »

Il s’agit du plus grand tournoi du genre en Belgique et pour la première année, il sera aussi organisé en Wallonie. Il fera escale à Neufchâteau, Spa, Charleroi et donc aussi à Andenne. Quatre demi-terrains seront installés sur la place et plusieurs catégories d’âge pourraient être constituées en fonction de l’engouement. Si la météo devait s’avérer capricieuse, les participants trouveraient refuge à la Andenne Arena.