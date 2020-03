Claude Eerdekens ne veut pas être responsable d"e la propagation d’une épidémie devenue pandémique avec probablement des décès à la clé"

Le Collège communal d’Andenne a décidé d’annuler le carnaval des Ours qui devait se dérouler dans 10 jours, le 22 mars, selon nos confrères de l'Avenir.

La décision tombe après réunion du collège et alors que le bourgmestre Claude Eerdekens a envoyé une lettre à la ministre fédérale de la Santé. "Tout cela va tourner à la catastrophe. En ce cas, les responsables politiques au plus haut niveau seront considérés par les citoyens en colère comme responsables de la propagation d’une épidémie devenue pandémique avec probablement des décès à la clé… que l’on aurait pu éviter en prenant à temps les mesures qui s’imposaient", a-t-il notamment écrit.

Une série d'événements pourraient être annulés dans d'autres communes du Namurois en cours de journée.

Une réunion concernant les mesures à prendre sur l'ensemble de la province de Namur est en cours au palais provincial, avec le gouverneur Denis Mathen et les bourgmestres des 38 communes. Car ce sont eux qui ont autorité sur l'espace public de leur territoire. Cette réunion doit coordonner les mesures à prendre sur le territoire pour limiter la contamination du coronavirus.

Voici le communiqué de la ville d'Andenne

"Le Collège communal d’Andenne, réuni ce 10 mars 2020 en soirée, a tenu une réunion de crise liée à la pandémie du coronavirus.

A cette réunion participaient aussi les membres du Comité de Direction de la Ville, la Police, le CPAS, la Régie des Sports ainsi que l’organisateur du Carnaval d’Andenne, Monsieur Christian Limet.

Après avoir pris connaissance des recommandations du Conseil National de Sécurité et du Gouvernement fédéral, nous avons de commun accord et de concert avec l’organisateur du Carnaval décidé l’annulation ou mieux, si possible, le report du Carnaval des Ours 2020 à une date qui se situera en dehors de l’épidémie actuelle.

Tant pour l’organisation du Carnaval que pour l’autorité locale, il fallait éviter alors que la pandémie progresse en Belgique et à Andenne en particulier avec des risques sérieux pour les 2.000 participants du cortège carnavalesque.

Il convenait aussi que les 15.000 personnes qui sont habituellement présentes à cette manifestation ne soient pas exposées inutilement à une contamination du virus.

Dès lors qu’il était recommandé ou plutôt déconseillé par le Gouvernement fédéral d’organiser des événements en site fermé de plus de 1.000 personnes, il nous semblait logique qu’une manifestation susceptible de rassembler plus de 15.000 personnes, certes à l’extérieur, mais sur un espace réduit, pouvait présenter des risques graves pour la population andennaise et d’ailleurs.

C’est une décision que nous avons prise à grand regret.

Nous sommes à Andenne viscéralement attachés au Carnaval des Ours.

Il a été historiquement annulé une première fois lors d’une guerre lointaine du Golfe dont les risques pour la population étaient semble-t-il inexistants sur recommandation à l’époque des autorités supérieures.

La situation sanitaire liée à ce virus est bien plus grave qu’un conflit au Moyen Orient.

Nous avons pris hier soir nos responsabilités pour protéger la population d’Andenne et d’ailleurs, ainsi que les groupes carnavalesques locaux et de l’extérieur.

Il s’agissait de la seule décision que nous pouvions prendre en toute sagesse."