En mai prochain, le service Transition de la Ville d'Andenne et BePlanet lanceront la deuxième édition de Proximity. Un nouvel appel à projets « pour une ville plus durable, humaine et solidaire» sera ouvert, avec, à la clef, une aide financière, l'expérience des premiers lauréats, mais aussi l'apport d'Ambassadeurs et d'entreprises qui viendront renforcer ce réseau andennais qui est en train de se tisser autour de la transition et de la participation citoyenne.

Afin de présenter cette nouvelle édition au grand public ainsi qu'aux futurs candidats, un webinaire de lancement est programmé le jeudi 20 mai, de 18 à 20h. Lors de cette visioconférence, les organisateurs présenteront les critères auxquels doivent répondre les projets, les modalités de candidatures, mais également l'accompagnement qui pourra être proposé tout au long de ce processus.

Le webinaire est gratuit, mais sur inscription obligatoire auprès du service Transition (085/84 96 42 - cecile.mestrez@ac.andenne.be). Une enveloppe budgétaire de 25.000 euros est consacrée par la Ville d'Andenne à cette opération de transition et de participation citoyenne.

Pour rappel, lors de sa première édition en 2020, Proximity a permis le lancement de huit projets citoyens et associatifs : outilthèque à destination de publics précarisés, plantation d'arbres fruitiers dans une école, végétalisation d'un quartier, ateliers de boulangerie, valorisation de l'alimentation durable, sécurité aux abords des écoles... Une première expérience positive qui a mobilisé des dizaines de citoyens et d'associations.