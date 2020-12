Plusieurs initiatives ont été menées: des spots vidéo, des week-ends de promotion et du Client, des campagnes de publicité et des aides pratiques. La Ville a également pris des mesures d'allègement fiscal qui auront un effet en 2020 et 2021. En ce mois de décembre, des actions supplémentaires seront menées conjointement pour soutenir les commerçants et le secteur HORECA.

Chèques-cadeaux

Désormais, les clients peuvent acheter des chèques-cadeaux valables dans toute une série de commerces andennais. Pour ce faire, il leur suffit de se rendre sur le site www.boncado-andenne.be. Il rencontre également l'objectif de digitaliser les commerçants du cru et de leur fournir des outils concrets facilitant cette démarche. Un budget de 20.000 euros a été débloqué pour offrir ces chèques aux 600 agents concernés. Ils recevront donc un peu avant Noël un « boncado » d'une valeur de 30 euros.

Invasion d'Ours

125 grands ours en peluche ont été offerts aux commerçants. Chaque boutique ayant adopté un ours lui fera une place dans sa vitrine pendant toute la période des fêtes. Une brochure «Des idées pour les fêtes... les atouts des commerces proches de chez vous » a vu le jour. Ce livret d'une dizaine de pages a été encarté dans le Bulletin communal d'Andenne du mois de décembre et est également distribué dans les boulangeries et magasins alimentaires de proximité.

Un soutien aux établissements HORECA

Deux outils concrets ont été mis en place. Une page web qui centralise les propositions de plats à emporter et les livraisons, et une seconde qui rassemble les menus festifs des traiteurs et restaurateurs.

Les réveillons

Les 24 et et 31 décembre, les clients du centre-ville pourront faire leurs achats en matinée au rythme d'un joyeux Jazz Band. Les décorations lumineuses qui parent les lieux publics en ville et dans les villages contribuent aussi à rendre cette période un peu plus réconfortante.

Les traditionnelles Trairies ne pourront avoir lieu dans les boulangeries le soir du réveillon de Noël mais les Andennais sont invités à perpétuer cette tradition chez eux, avec des cartes aux couleurs des Trairies. Des jeux sont en vente à l'Office du Tourisme ou dans les boulangeries participantes. Une partie des bénéfices de la vente reviendra à la Société Saint-Vincent de Paul.