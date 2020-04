Les commerçants du secteur alimentaire peuvent aussi en bénéficier

Dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, la Ville d’Andenne a décidé, le 26 mars 2020, de distribuer des masques visières conçus par YourLAB, le FabLab d’Andenne.

Ces sur-masques sont destinés prioritairement au personnel soignant (dont les maisons de repos et les maisons de repos et de soin ; les infirmier.e.s à domicile et les professionnels des soins de santé) ainsi qu'aux commerçants du secteur alimentaire à Andenne.

Ce formulaire en ligne est destiné aux professionnels de la santé d’Andenne : https://www.andenne.be/sur-masque-de-protection-du-fablab-dandenne/

Il permet à ces professionnels (qui n’ont pas reçu de masques par d’autres canaux institutionnels) de s’inscrire auprès de la Cellule de crise communale pour réserver leurs écrans de protection.

Ces inscriptions permettront de planifier la distribution en fonction de la capacité de production du FabLab.