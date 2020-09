La crise sanitaire et le confinement ont touché de plein fouet le secteur du commerce. A Andenne, les autorités communales et Shop in Andenne veillent à mettre toutes les conditions en place pour une reprise favorable et un soutien aux commerçants. Allègement fiscal, aide à la promotion, intervention dans le matériel sanitaire, actions de communication, aide financière de Creashop-plus … les initiatives se multiplient pour apporter un cadre positif à l’activité commerciale andennaise.

Les deux week-ends qui viennent, des événements et animations sont programmés dans la Cité des Ours.

25 et 26 septembre : 2 jours de promotions

Le quatrième week-end de septembre est traditionnellement la période des Fêtes de Wallonie et de la Braderie de septembre à Andenne. Pas de Fêtes de Wallonie cette année, mais au niveau du commerce du centre-ville, même si la réglementation ne permet pas d’empiéter sur les trottoirs, les commerçants offriront leurs plus belles promotions et des prix bradés à leur clientèle. Pour accompagner les clients dans leur shopping, des groupes de musique et Miss Shopy, la célèbre mascotte du commerce andennais, déambuleront dans la bonne humeur dans le centre-ville.

2, 3 et 4 octobre : Weekend du Client

Depuis 2017, UNIZO, Comeos et l’UCM organisent conjointement le Weekend du Client et proposent un weekend entièrement dédié au shopping partout en Belgique. Pendant ces deux jours de fêtes, les commerçants sont invités à accueillir leur public avec de petits attentions et des cadeaux. En 2019, Andenne avait été désignée « Ville Phare » de la Wallonie lors du Week-end du Client et cette opération avait été un franc succès. Pour cette édition 2020, la Ville d’Andenne a souhaité poursuivre son investissement dans cet événement et Shop in Andenne organisera pour l’occasion toute une série d’animations lors de ce week-end festif pour les clients. Cette opération est l’occasion particulièrement cette année de les remercier pour leur fidélité et leur soutien pendant la crise. Une trentaine de commerçants ont déjà répondu à l’invitation et attendront leurs clients avec des surprises non seulement dans le centre d’Andenne et ses zonings commerciaux, mais aussi dans les villages.