À pied, à vélo ou à cheval, les sentiers de promenades d’Andenne et de ses villages offrent de nombreuses possibilités de balades. Bords de Meuse, campagnes, ruelles historiques, bois… la région et ses curiosités ne manquent pas d’atouts pour les amateurs de randonnée ! En ce début de vacances estivales, la Ville d’Andenne et son Office du Tourisme annoncent que les coins et recoins de son territoire se découvriront aussi à présent au détour des chemins du nouveau réseau de balades balisées !

Les partenaires du projet indiquent : "La réfection de l’ancien réseau, qui datait de la fin des années 90 et nécessitait une sérieuse mise à jour, est un projet entamé les équipes la Ville d’Andenne il y a quelques années. Après de nombreuses heures de travail, de repérage et de démarches administratives, et grâce à la contribution de nombreux bénévoles et au soutien du Commissariat Général au Tourisme, les nouveaux itinéraires sont à présent fin prêts à accueillir les promeneurs ! Au total, le chantier de balisage représente un budget de 38.000,00 euros, un investissement subventionné par le Commissariat Général au Tourisme à hauteur de 80 % et par la Ville d’Andenne pour les 20 % restants."

Pour inaugurer ces nouveaux itinéraires, des promenades thématiques sont à l’agenda de l’Office du Tourisme d’Andenne dans les prochains mois : balades croquis, randonnée photos, cuisine sauvage et connaissance de la faune et la flore de la Réserve naturelle… les randonneurs d’ici et ailleurs pourront compléter leurs marches de moments de rencontres et de découvertes des richesses du territoire.

Composé de 10 randonnées pédestres, de 3 parcours équestres et de 3 tracés VTT, le nouveau réseau fait la part belle aux sentiers du territoire et à ses trésors patrimoniaux. Conformément au Code Wallon du balisage, les balises utilisées pour guider les balades diffèrent selon le type de promeneur : randonnées pédestres : rectangles de couleur rouge, verte, bleue ou jaune ; itinéraires VTT : triangle posé sur deux cercles de couleurs rouge, verte, bleue ou jaune ; parcours équestres : arcs de cercle rappelant la forme des fers à cheval de couleur orange. De longueurs variables, au départ du centre-ville et des villages du territoire, les parcours variés devraient contenter tous les types de promeneurs.

Le réseau est présenté plus en détail dans une mini-brochure distribuée aux Andennais dans le Bulletin communal du mois de juillet, et disponible à l’Office du Tourisme. Dès septembre, les cartes IGN seront en vente à l’Office du Tourisme d’Andenne. Certains itinéraires ont été conçus pour former des boucles : les promeneurs qui le souhaitent ont donc la possibilité d’allonger leurs itinéraires s’ils le souhaitent. Pour se repérer, des balises directionnelles complètes de forme carrée leur indiqueront sur leur itinéraire les endroits où ils ont la possibilité de rejoindre une autre randonnée.

Comme le reste des balades proposées sur le territoire d’Andenne, les tracés composant le nouveau réseau sont disponibles en ligne (www.andennetourisme.be/promenades) et sur l’application mobile Cirkwi: téléchargeable gratuitement, cette application vous permet de suivre les itinéraires sur votre mobile, tout en en apprenant davantage sur les curiosités patrimoniales que vous croisez le long de votre itinéraire.

Pendant les prochaines semaines, les visiteurs qui le souhaitent auront l’occasion de prendre part à différentes promenades thématiques le long des nouveaux parcours balisés, qui inviteront les promeneurs à découvrir les tracés autrement.

dimanche 18 juillet à 14h : balade croquis sur le tracé de la randonnée pédestre n°10 (Circuit du Fond des Vaux) ;

dimanche 1er août à 10h : balade photo sur le tracé de la randonnée pédestre n°9 (Parcours du Trou Perdu) ;

vendredi 13 août à 10h : visite guidée de la Réserve naturelle de Sclaigneaux sur le tracé de la randonnée pédestre n°5 (Voyage à la Réserve naturelle) ;

samedi 18 septembre à 10h : balade cuisine sauvage sur le tracé de la randonnée pédestre n°8 (Vadrouille des Castors) ;

samedi et dimanche 16 et 17 octobre à 10h : randonnée guidée avec les Nomades épicuriens sur les tracés des randonnées pédestres 2 et 3 (Promenade de la Grande France et Randonnée des Arches Royales).

Le nombre de places à chacune de ces activités est limité ; l’inscription pour y prendre part est obligatoire sur l’adresse mail tourisme@ac.andenne.be.

Informations pratiques (prix, point de départ,…) à retrouver sur le site www.andennetourisme.be.

Office du Tourisme de la Ville d’Andenne: Promenade des Ours, 37 (Le Phare), 5300 Andenne

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 18h

i085/84 96 40 – tourisme@ac.andenne.be

Facebook : Andenne Tourisme – Instagram : andenne_tourisme

www.andennetourisme.be