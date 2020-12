Les élèves des écoles maternelles et primaires ont donné de leur temps.

En cette fin d'année, les résidents des Maisons de Repos Monjoie et La Quiétude ont eu le bonheur de recevoir un cadeau contenant une écharpe, une carte de vœux à envoyer ainsi qu'un dessin réalisé par les enfants des écoles maternelles communales. Les 120 paquets ont été confectionnés bénévolement par le Cercle Adapté Andennais.

© D.R.

Les élèves de 3e et 4e primaire de l’école fondamentale Sainte Begge Bonneville et Thon ont également pensé aux enfants vivant dans la précarité, en leur offrant différents cadeaux.

Par ailleurs, jeunes des écoles de devoirs ont décoré des cartes de vœux à destination des volontaires et des résidents des homes de la Ville d'Andenne. Avec des stickers et des feutres, ils ont réalisé, avec plaisir, plus d'une centaine de cartes.