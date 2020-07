En 2018 et 2019, deux Andennais se sont livrés à la vente de cocaïne, d’héroïne et de cannabis pour un montant estimé à minima par la police sur base des déclarations d’acheteurs à 13.000 euros.

Le parquet estime que les deux vendeurs formaient une association de malfaiteurs. Le premier hébergeait l’autre, se chargeait des livraisons pour une certaine zone et les deux hommes commercialisaient indifféremment les stupéfiants, allant auparavant les acquérir ensemble en région liégeoise. Lors d'une perquisition : 27 grammes d'héroïne, du cannabis et des petites coupures ont été découverts. 5 à 6 personnes venaient s'approvisionner chaque jour.

Devant le tribunal, Didier déclare : "Je prends de l'héroïne depuis 35 ans, c 'est un problème. J'aurais voulu m'en sortir mais sans le deal, je serais à la rue. La maison dont j'avais hérité de mes parents a été vandalisée et brûlée, puis on l'a vendue à cause des confiscations dans d'autres condamnations"

5 ans de prison sont requis par le substitut Gaublomme à l’encontre du premier prévenu, qui a déjà bénéficié de peines assorties de sursis dans le cadre de condamnations pour détention et vente de stupéfiants. "Vous dites que vous ne vouliez faire de mal à personne alors que vous vendez de la mort en poudre, sans sembler en prendre conscience. Vous avez bénéficié de nombreuses mesures de faveur" Le ministère public réclame 37 mois de prison pour le second, sans s’opposer à un éventuel sursis probatoire. Le substitut laisse à l’appréciation du tribunal l’éventuelle confiscation par équivalent de l’actif illicite de 13.000 euros.

Les avocats des deux hommes plaident des mesures de sursis probatoire.

Jugement le 23 juillet