Le dimanche 3 janvier, l'Espace muséal d'Andenne (EMA) lance la saison 2021 des Dimanches + gratuits et vous accueille de 10h à 18h pour une journée riche en nouveautés.

Ce premier dimanche du mois et de l'année sera tout d'abord l'occasion de découvrir le Phare, nouveau pôle culturel et touristique de la Ville d’Andenne, inauguré en juin 2020. Rassemblant, dans une architecture remarquable, la Bibliothèque, l’Office du Tourisme et l’EMA, le bâtiment offre une vue panoramique sur l’Écoquartier d’Andenne et les paysages de la Cité mosane.

Dans l'espace muséal même, vous aurez accès aux riches collections du Musée de la Céramique, un voyage dans le temps depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, à la découverte d'une matière, d'un savoir et d'un savoir-faire, dont les techniques de conservation et de restauration propres aux objets exposés.

En marge de ses collections permanentes, le musée vous propose l'exposition “Dans ces eaux-là”, une exposition temporaire de Caroline Andrin, Étienne Fleury et Clémentine Vaultier. La transformation de l’ancienne piscine Art déco en pôle muséal a inspiré des œuvres aux artistes qui parlent aux visiteurs de mutation de matière, d’objets, d’usages. Il est question d’histoires, de transmission et de partage. Bouées, bonnets de bain, cygnes, nageuses… ces artistes jouent sur l’analogie, les ressemblances et la transformation.

Enfin, si le site de la grotte ferme ses portes en janvier (fermeture annuelle), l'EMA met à votre disposition les recherches exceptionnelles du Centre archéologique de Scladina. De nouveaux ossements fossiles sont mis au jour chaque année dans les grottes andennaises, mais les plus importants sont sans conteste ceux de l’enfant néandertalien de Scladina.

Infos pratiques

Entrée gratuite. Ouvert uniquement aux visiteurs individuels et pas aux groupes ou formules guidées.

La réservation des billets pour les visites peut se faire en ligne via la billetterie.

Espace muséal d'Andenne (EMA) – Le Phare

Promenade des Ours 37

5300 Andenne

Horaire : de 10h à 18h.

Tél. : +32 85 84 96 95

E-mail : animation.ema@lephare-andenne.be

Site internet : https://lephare-andenne.be/ema