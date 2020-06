La Ville d’Andenne a, ce 4 juin 2020, retiré l’ordonnance de police adoptée le 29 mai 2020 prévoyant l’obligation pour la clientèle dans les commerces andennais de porter le masque.

Au départ, cette mesure devait courir jusqu’au 15 juin 2020. En fonction des décisions adoptées le 3 juin 2020 en soirée par le Conseil National de Sécurité, le maintien de cette ordonnance ne se justifiait plus dès le 4 juin au matin et surtout notamment en fonction de la réouverture des cafés et des restaurants programmée le 8 juin 2020.

La ville précise cependant : "Néanmoins, nous recommandons le port du masque à l’intérieur des commerces andennais pour la clientèle qui s’y rend. Même s’il n’est plus imposé, le port du masque reste très largement recommandé. Pour rappel, il s’agit d’un geste barrière qui permet à la personne qui n’en porte pas d’éviter d’être contaminé tout en offrant aussi à celui qui le porte une sécurité, qui n’est certes pas absolue, mais qui peut permettre d’éviter une contamination. Le virus n’a pas disparu même s’il régresse. La vigilance reste de mise pour des raisons sanitaires et pour éviter un rebond de la pandémie. Tous les experts sérieux recommandent le port du masque."