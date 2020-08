Gaetana Vastamente est psychothérapeute, médiatrice familiale et coach notamment. Parmi les outils qu’elle développe dans son approche figure un atelier original intitulé "S'amuser à mieux se connaître par l'Improvisation culinaire".

"Lorsqu'elle est pratiquée en façon intuitive et sans recherche de résultat, la cuisine permet d'oser faire différemment, de décrypter ses croyances et modes de fonctionnement, de dépasser des blocages ou des résistances, de s'émanciper de ce qui ne fait pas ou plus sens pour soi. Bref de mieux se connaître et de réinventer sa vie sans recette", selon Emmanuelle Turquet, fondatrice de la cuisine thérapie, inspirée de l'art thérapie.

© Gaetana Vastamente

Exemple donné par la coach ardennaise: "est-ce que je me sens fébrile au moment de partager un repas? Que dit de moi ce ressenti? un: de ma peur de manquer et de ma peur d'être lésé(e)? Deux: de ma propension à me laisser influencer par le groupe? Trois: de ma faculté à trouver ma place dans un groupe et à accepter le regard des autres? Quatre: de ma confiance en moi et en ma capacité à m'ouvrir à l'autre?"

Cette méthode assez récente, qui est perçue par beaucoup comme moins impressionnante que l'art thérapie, est appliquée à Paris ou en Suisse depuis 2015 et fait son apparition chez nous. Gaetana Vastamente, ancienne ingénieure reconvertie dans le coaching, propose cet atelier particulier depuis plusieurs mois à Andenne. Prochaine date: ce samedi 29 août de 9h30 à 12h30 Le nombre de places est limité à 4 personnes et l'ensemble coûte 99€, ingrédients et dégustation compris.

© Gaetana Vastamente



Plus d'infos: https://psy-psychotherapeute-andenne.be/index.php