La ville d'Andenne a décidé de postposer la réouverture des écoles pour tous les élèves au 8 juin prochain.

Le bourgmestre Claude Eerdekens, l'échevin de l'enseignement Constantini et le directeur général expliquent, dans un communiqué : "Ce délai complémentaire nous semble indispensable pour réfléchir et mettre en œuvre l’organisation du travail de nos équipes pédagogiques et les aménagements nécessaires au sein de nos classes pour garantir la sécurité sanitaire des enfants et enseignants. Le bien-être des enfants a été, depuis le début de cette crise sanitaire, au centre de nos préoccupations. La rentrée de tous les enfants dans les meilleures conditions est notre priorité. Maintenant, les parents doivent décider ou non de mettre leurs enfants à l’école. La Ministre, Madame Caroline Désir, a exposé qu’il n’y avait aucune obligation pour les parents de mettre les enfants à l’école. Les parents des écoles communales d’Andenne sont invités à le faire savoir pour mardi, 12h, par le biais de la plate-forme Konecto. Les garderies restent ouvertes à tous les enfants de l’enseignement communal la semaine du 2 juin au 5 juin inclus."

La ville analyse les événements des derniers jours plus en profondeur : "La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), exerçant la tutelle à l’égard de tous les pouvoirs organisateurs d’enseignement, a une attitude très variable dans le temps. Après avoir organisé la réouverture dans des conditions de sécurité draconiennes des classes de 6ème primaire le 18 mai et des 1ère et 2ème primaires le 25 mai dernier, il est décidé maintenant d’une réouverture de l’ensemble des classes maternelles le 2 juin et primaires le 8 juin. Pour les rentrées scolaires précédentes, des règles de distanciation sociale et de port du masque étaient prévues limitant le nombre d’enfants par classe. Ces mesures étaient en soi compréhensibles et destinées à préserver la santé d’abord des enfants, des enseignants, mais aussi d’éviter la propagation de la pandémie par les enfants auprès de leur famille. A l’instigation du Nord du Pays, la FWB étant d’une certaine façon aux ordres de la « Mère Flandre », voilà maintenant qu’elle ouvre sans conditions l’ensemble des écoles de son ressort. Il n’est plus prévu dorénavant de distanciation sociale, ni de port de masque imposé (il ne l’était pas pour les enfants de moins de 12 ans). Comment comprendre que les règles de sécurité qui étaient valables jusqu’au 29 mai inclus ne le soient plus le 2 juin prochain ? Les syndicats d’enseignants ont condamné la position du Gouvernement de la FWB et on peut les comprendre."