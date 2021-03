Le Bear Rock Festival se tient traditionnellement à Andenne le dernier vendredi du mois de juin, en 2021 cela tombera le 25. La fête aurait pu être belle, comme celle prévue en 2020. Le point commun entre ces deux éditions sera tout autre : l’annulation !

L’édition 2020 aurait dû marquer un tournant majeur dans l’évolution du Festival : après un élargissement à deux scènes quelques années plus tôt, c’est un deuxième jour de festival qui s’ajoutait à l’affiche. Également une ouverture sur un autre style musical avec une orientation clairement électro. Ces évolutions sont autant de preuves, s’il en fallait encore, que le Festival a le vent en poupe et que l’avenir était à l’optimisme. Le Covid-19 aura eu raison de l’édition 2020, frappant de plein fouet au moment où les préparatifs étaient déjà bien avancés. Le communiqué de presse d’annulation n’a d’ailleurs suivi que de quelques jours le communiqué de presse d’annonce… Ceci ne s’est pas fait sans frais, et les organisateurs se battent encore aujourd’hui pour avoir des aides.

Un an plus tard personne n’a envie de revivre la même situation ! Le Bear Rock attendait donc des garanties : avoir la certitude de pouvoir organiser un festival sans restriction ou, à défaut, des aides qui permettraient de couvrir le manque à gagner ou les frais d’une éventuelle annulation. Si aujourd’hui, grâce au soutien de la Ville d’Andenne et du BEP, l’ASBL en charge du Festival n’est plus en grand danger financier, elle ne se remettrait pas d’une seconde annulation coûteuse. A ce jour, aucune perspective de reprise n’a été communiquée. Aucune information non plus sur d’éventuelles garanties. Aucune aide annoncée pour couvrir les frais liés à la sécurité face au Covid-19. Bien sûr la situation n’est pas simple et bien malin celui qui pourra prédire l’évolution de la pandémie, mais le temps avance… Et un festival ne s’organise pas en quelques semaines.

Le moment est donc venu, à quatre mois du Festival, de faire un choix difficile : se lancer avec le risque de tout perdre ou tout annuler pour revenir plus tard, plus forts. Faute de soutiens clairs, le choix a été rapidement arrêté. Le prochain Bear Rock Festival aura donc lieu le vendredi 24 juin 2022. Même si une édition hivernale n’est pas exclue par les organisateurs.