La Cellule de crise communale de la Ville d'Andenne a fait le point sur l'évolution de la situation ce vendredi 16 juillet au matin.

"Le niveau de la Meuse et des inondations se stabilisent. Les axes sont praticables sur l'ensemble du territoire, à l'exception des voiries suivantes: rue de Gramptinne, rue Wanhériffe, et rue Haigneaux, rue du Bord de l'Eau."

Pour les riverains sinistrés, le numéro d'Andenne Solidarités a été ouvert : 085/84 95 67 ( du lundi au vendredi, de 9h à 16h et le weekend de 9h à 12h). La cellule sociale de la Ville d'Andenne se rend auprès des habitants sinistrés afin de répertorier les besoins. Pour ce qui est des assurances, une ligne du Centre de crise a été ouverte pour répondre aux questions : le 1771.

La commune indique : "Il est impératif avant d'entamer le nettoyage des lieux sinistrés de dresser un reportage photographique et d'évaluer le préjudice subi. Nous vous conseillons de contacter votre compagnie d'assurance dans les moindres délais pour toute autre question complémentaire. Pour ce qui est des propositions d'hébergement, toutes les personnes impactées ont pu trouver une solution familiale et il n'y a donc pas de besoins à ce stade. Pour ce qui est d'une aide au nettoyage, en fonction de l'inventaire dressé ce matin, nous devrions pouvoir indiquer vers quelle zone orienter la main d’œuvre nécessaire dans les prochaines heures. Les personnes qui le souhaitent peuvent contacter le services de la Croix rouge pour l'aide en vêtements et matériel."

Pour la Province de Namur, il y a lieu de prendre contact avec le centre Croix Rouge de St Servais ( 081/30 20 10) et la Vestiboutique de la Croix-Rouge d'Andenne ( 085/84 54 04).