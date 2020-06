Le Phare à Andenne devait être inauguré fin mars dernier. La situation sanitaire et le confinement du pays intervenu le 18 mars ont eu raison de cet événement attendu depuis 3 ans et ont bousculé l’agenda d’ouverture de cet important pôle culturel et touristique soutenu par le FEDER et la Wallonie.

Tenant compte des mesures de déconfinement, les différents opérateurs présents dans Le Phare peuvent désormais ouvrir petit à petit leurs espaces en suivant scrupuleusement les différentes recommandations et mesures de sécurité pour l’accueil du public.

Dès ce 17 juin, la Bibliothèque communale sera à nouveau accessible au grand public. Après la mise en place d’un service « Take away », les collections de la Bibliothèque seront en accès direct et en veillant à quelques précautions particulières : le masque sera obligatoire, le nombre de visiteurs simultanément sera restreint à 25 personnes et il sera demandé de limiter son temps de visite. Il n’y aura pas de possibilité de rester en salle de lecture et les animations habituelles de l’équipe des bibliothécaires ne sont pas encore au programme.

Dès le 17 juin également, l’Office du Tourisme, qui avait ses bureaux à deux pas du Phare, dans la Maison du Citoyen, intégrera son espace d’accueil au rez-de-chaussée du Phare. En cette période de valorisation du tourisme local, les visiteurs pourront y trouver des circuits de balades, brochures sur les attractions, idées de sorties en tout genre.

L’EMA (Espace muséal d’Andenne) consacré aux riches collections du Musée de la céramique et aux découvertes du Centre archéologique de Scladina ouvrira mi-juillet, tout comme l’accès à la Terrasse du Phare.