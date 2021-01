Les visites guidées et les rassemblements d’adultes sont suspendus jusqu’au feu vert des autorités sanitaires. Par contre, des activités pour les enfants de moins de 12 ans sont programmées. Attention que toutes ces activités se font sur réservation.

À partir du mercredi 3 février : les ateliers Archéox et Céramix

L’équipe de Médiation de l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) propose, chaque mois, deux types d’ateliers-découverte : l’un sur l’archéologie et les sciences, et l’autre sur la céramique. Une thématique différente est abordée chaque mois, sur base des objets exposés dans l’EMA et en lien avec l’actualité ou la saison !

Le mardi 16 février et le jeudi 18 février : « Ça balance pas mal avec le loup » et « Gershwin »

À travers ces animations musicales, l’asbl ArtsÉmoi offre une porte d’entrée à l’univers de la musique classique et permet l’éveil musical de l’enfant.

Du lundi 15 février au vendredi 19 février : « Viens t’a-musée »

Pendant la semaine de Carnaval, l’Espace Muséal d’Andenne invite les enfants à découvrir le musée à travers un parcours en autonomie, ponctué d’activités ludiques.

Les 10 février et 10 mars : les mercredis animés de la Bibliothèque

Un mercredi après-midi par mois, les enfants de passage à la Bibliothèque sont invités à participer à une activité créative, à découvrir des histoires, à explorer l’imaginaire et à se divertir. Activités créatives gratuites, de 14h à 16h30. Sur réservation en raison du Covid-19.

Cuisson pour céramistes

Le four de l’EMA peut être réservé pour la cuisson des réalisations. 40 euros/ cuisson, 30 euros/cuisson dans le cadre d’une collaboration avec le musée.

Les expositions temporaires « Turquoise » et « Dans ces eaux-là » prolongées jusqu’au dimanche 14 mars 2021.

À travers l’exposition « Turquoise », la photographe andennaise, Natacha Guerra, présente ses très belles photographies de l’ancienne piscine Art déco du Phare.

« Dans ces eaux-là » est une exposition de Caroline Andrin, Etienne Fleury et Clémentine Vaultier. La transformation de l’ancienne piscine Art déco en pôle muséal a inspiré des œuvres aux artistes qui parlent aux visiteurs de mutation de matière, d’objets, d’usages.

Plus d’informations : lephare-andenne.be.