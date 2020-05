"Un des agents a enlevé son ceinturon et son gilet pare-balles et a proposé que l’on aille s’expliquer dans une cour, à l’abri des caméras de surveillance."

Le parquet de Namur a réclamé lundi une peine de travail de 150 heures ou une peine de probation autonome de 2 ans à l’encontre de Fabrice (prénom d’emprunt), un habitant de la ville d’Andenne. Si il est déjà connu de la justice pour des faits de roulage ou de recel, c’est pour faire opposition à une peine le condamnant à 18 mois de prison par défaut pour coups, menaces, rébellion et outrage qu’il était présent devant le tribunal.

Pour les faits de coups sur une jeune femme, qui ont eu lieu en janvier 2015 il explique : « J’étais au bal aux lampions à Andenne, c’était mon anniversaire, quelqu’un s’est approché de moi, l’air menaçant, il y a eu une mêlée et j’ai porté des coups mais je n’ai jamais voulu cogner sur cette demoiselle. »

La deuxième scène, pour laquelle il est prévenu de menaces, rébellion et outrage sur 2 policiers, a lieu en 2018, alors que la police se présente à son domicile. « Je n’ai pas menacé ni outragé les agents. On parle de rébellion, je me suis juste débattu alors que j’étais menotté.Un des agents a enlevé son ceinturon et son gilet pare-balles et a proposé que l’on aille s’expliquer dans une cour, à l’abri des caméras de surveillance » L’avocat du prévenu, qui plaide une peine de probation autonome accompagnée d’une formation relative à la gestion de l’impulsivité, explique : « Il avait bu, les policiers se sont présentés chez lui pour l’emmener en prison, les choses ont dégénéré. »

Le tribunal rendra un jugement le 22 juin afin de demander la réalisation d’une enquête quant à la faisabilité d’une peine de travail par le prévenu, qui a été récemment opéré à la main.