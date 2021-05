Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, une visite privilégiée de l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) vous est proposée de 19h à 21h.

Chercheurs, conservateurs, archéologues, restaurateurs et médiateurs vous donnent rendez-vous ce samedi 15 mai dans les différentes salles du musée. Une bonne occasion pour vous présenter les aspects méconnus de leurs métiers et des trésors et vestiges des collections. Ne manquez pas cet événement inédit !

Par ailleurs, les enfants de 5 à 12 ans sont invités à résoudre une enquête à la lampe de poche et démanteler un réseau de trafiquants d’objets archéologiques et d’objets d’art. L’occasion de découvrir l’EMA autrement… Tout en s’amusant !

L’activité est gratuite mais l’entrée pour l’EMA est payante

Réservation obligatoire par téléphone (085 84 96 95) ou via la billetterie en ligne

Ce dimanche 16 mai à 14 heures, les visites de la grotte Scladina recommencent. Elle se font sur réservation préalable. L’idéal est d’arriver 10 à 15 minutes avant l’heure de départ de la visite. Les groupes seront composées de 25 personnes maximum.

Tarifs

Adultes (18 à 64 ans inclus) : 8 euros

Seniors (à partir de 65 ans) : 6 euros

6 – 17 ans inclus : 4 euros

– de 6 ans / Carte prof / Educpass : gratuit