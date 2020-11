La Ville d’Andenne a décidé de procéder au placement de panneaux photovoltaïques dans ses infrastructures communales. Ainsi, deux installations seront réalisées prochainement à l’école de Petit-Waret (Place Félix Moinnil à Landenne).

La première produira l’électricité pour le bâtiment abritant notamment le réfectoire et la salle de gymnastique. Elle comportera 24 panneaux pour une puissance totale de 7.680 Wc (Watt-crête). La deuxième comptabilisera 39 panneaux pour une puissance de 12.480 Wc et alimentera l’électricité des classes maternelles et primaires.

Ces dispositifs permettront d’économiser chaque année un peu plus de 18.700 kWh par an, ce qui équivaut à une économie financière d’un peu plus de 4.400 euros par an. Les travaux seront réalisés lors des congés de Carnaval 2021.

Cet investissement total s’élève à un peu plus de 22.000 euros et sera donc amorti en cinq ans.