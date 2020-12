Sous l’impulsion de la Ministre en charge du Patrimoine, Valérie De Bue, le Gouvernement de Wallonie a accordé un subside de 1.927.305,53 euros pour la restauration des façades, la réparation des toitures et charpentes ainsi que la restauration des châssis et des verrières de la Collégiale Saint-Begge à Andenne. L’intérieur de la Collégiale sera également restauré en réparant les menuiseries et enduits intérieurs et en repeignant complètement l’intérieur de l’église.

« Ces travaux seront l’occasion de vérifier l’état général de l’édifice, inscrit dans la vie de la société, dans le but de le sécuriser. » indique la Ministre De Bue.

L’imposant édifice religieux de style néoclassique (datant de la fin du 18ème siècle) est situé à la Place du Chapitre au cœur d’Andenne. Monument emblématique de cette ville, la collégiale Sainte-Begge est classée comme monument depuis 1938 et est également reconnue Patrimoine exceptionnel de la Wallonie.

Elle est membre du réseau Églises Ouvertes, elle est ouverte toute l’année. Elle abrite aujourd’hui, le « Musée et Trésor » où sont exposés différents chefs d’œuvres religieux néoclassiques datant de l’époque.