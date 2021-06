Le long de la Meuse, cela fait plus d’un siècle que les Andenais ont dans leur paysage, ce que l’on appelait autrefois l’usine Dumont et ses infrastructures.

De 1848 à 1970, le site est exclusivement occupé par les Usines Gustave Dumont&Frères. Cette usine est spécialisée dans le traitement des minerais de plomb et de zinc. En 1978, ce sera la fermeture définitive de l’usine. Le site est ensuite repris et géré par la Région wallonne (RW). Aujourd’hui, la commune d’Andenne loue un bâtiment sur ce site à la RW.

"On dépense environ entre 60 à 70.000 euros par an. On s’en sert comme espace de stockage pour, par exemple, nos camions, nos pavés, de l’outillage", précise Claude Eerdekens.