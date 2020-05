Il se déroulera sur la place du Chapitre. Le port du masque sera obligatoire pour les ambulants et les visiteurs

Suite au Conseil national de Sécurité du 13 mai, les communes ont reçu l’autorisation d’organiser à nouveau ces rendez-vous hebdomadaires, moyennant bien entendu le respect de certaines règles qui garantissent la sécurité des visiteurs et des ambulants. À Andenne, le marché hebdomadaire reprendra ce vendredi 29 mai.

Compte tenu des travaux en cours sur la Place des Tilleuls et de l’espace nécessaire pour pouvoir accueillir les marchands tout en respectant les distances de sécurité, il y a eu lieu de trouver une alternative pour l’emplacement de ce rendez-vous du vendredi matin. En concertation avec les services communaux concernés et les Services de Sécurité, le choix s’est finalement porté sur la Place du Chapitre. Les marchands y seront placés sur les côtés de la Collégiale Sainte-Begge, devant le Centre administratif et sur les espaces de parking.

Comme d’habitude, le marché hebdomadaire sera accessible aux visiteurs entre 8h et 13h. Pendant leurs achats, les visiteurs pourront se stationner sur le parking Frère-Orban (zone bleue : disque à apposer) ou dans le parking souterrain (deux heures de stationnement gratuites), situés tous deux à quelques pas de la Place du Chapitre. Pendant le marché hebdomadaire, le Centre administratif et l’Institut Sainte-Begge restent accessibles.

Pour assurer la sécurité des visiteurs, des marchands et du personnel présents lors du marché hebdomadaire, les mesures suivantes seront en vigueur :