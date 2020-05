Dès le 2 juin, les contrôles reprendront dans le centre-ville d’Andenne

Depuis le début de la pandémie et les mesures du Conseil national de Sécurité, le contrôle du stationnement payant et de la zone bleue du centre-ville d'Andenne a été suspendu par la société Streeteo/Indigo, en charge de la gestion du parking à Andenne.

En concertation avec Streeteo/Indigo, il a été décidé de poursuivre la gratuité du stationnement en voirie jusqu’au 1er juin. Les contrôles reprendront donc le mardi 2 juin, le lendemain du congé de Pentecôte.

Il est à noter que des mesures de sécurité et d’hygiène seront renforcées par la société : les contrôleurs désinfecteront plusieurs fois par jour les horodateurs et le nettoyage du parking souterrain continuera à faire l’objet d’un entretien assidu.

L’application Parkmobile (disponible sur tous les app stores) est de plus en plus utilisée. Elle est recommandée et permet de privilégier le paiement sans contact et par sms.

Dès le 2 juin, les contrôles reprendront dans le centre-ville d’Andenne favorisant ainsi la rotation du stationnement pour améliorer la mobilité de la clientèle qui souhaitent accéder aux commerces et services du centre-ville.