En concertation avec la Ville d’Andenne, la société Indigo/Streeteo a suspendu ses contrôles du stationnement réglementé dans le centre-ville d’Andenne. Cette décision est justifiée dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation du virus Covid-19. A l’instar du premier confinement, le contrôle n’est plus effectué par les agents dans les rues andennaises et le parking shop est inaccessible au public. Le parking souterrain reste bien entendu ouvert et les deux heures de gratuité offertes par la Ville d’Andenne sont toujours d’application.

Ces dispositions sont prises jusqu’au 13 décembre inclus, en attendant les nouvelles directives gouvernementales.