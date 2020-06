Envie de contribuer à une ville plus durable, humaine et solidaire avec un soutien pouvant aller jusqu'à 10.000€?

Proximity c'est le nom de l'appel à projets en faveur de la transition écologique et solidaire lancé à Andenne. Un nouveau partenariat innovant Commune-Citoyens-Entreprises pour renforcer les projets citoyens et associatifs en faveur de la transition écologique et solidaire. Concrètement, un appel à projets citoyens et associatifs est lancé jusqu'au 31 juillet et le lauréat peut obtenir un soutien financier pouvant aller jusqu’à 10.000 €.

"Consciente des changements sociaux, économiques, environnementaux et culturels à venir, la Ville d’Andenne a décidé de s’engager pleinement en faveur de la transition écologique et solidaire lors de cette législature 2018-2024. Dans ce contexte, le service de la Transition a été créé au sein de l’administration communale afin d’appuyer l’Echevin de la Transition, Vincent Sampaoli", communique la ville. "À travers Proximity à Andenne, il s’agit de développer un véritable écosystème local d’échanges entre Commune, citoyens, associations, entreprises et commerces. Cet écosystème renforcera le réseau et les connaissances de chacun et permettra de lever des moyens financiers, matériels et/ou humains en offrant à chacun la possibilité de s’engager selon ses moyens et ses envies en faveur du Climat et de la Transition Écologique."

Proximity à Andenne c’est à la fois un appel à projets vers tous les projets citoyens et associatifs en faveur de la transition écologique et solidaire doublé d'un appel vers les entreprises, commerçants et indépendants à venir rejoindre cet écosystème innovant pour partager leur expérience et soutenir des actions concrètes proches de chez elles. Mais aussi des rencontres entre citoyens, associations, entreprises, commerces et commune pour construire un écosystème favorisant les interactions, la connaissance de la réalité de chacun et la construction de partenariats. Ainsi qu'une grande campagne de mobilisation à l’automne pour lever des moyens financiers/matériel, du mécénat de compétences et du bénévolat pour les projets.

L’appel à projets est organisé par la Fondation Be Planet, chargée de répondre aux questions des participants, de la réception des dossiers de candidature, de la préparation et de l’organisation du jury et du suivi administratif et financier des lauréats. La date de clôture de cet appel à projets est le 31 juillet prochain.

En voici les détails:

"OBJECTIF : Les projets doivent avoir comme objectif principal un impact positif sur la transition écologique et solidaire sur la Ville d’Andenne et répondre aux critères de sélection repris dans le règlement ci-dessous.

QUI EST CONCERNÉ : Les projets soutenus seront portés par des asbl, des collectifs de citoyens organisés en association de fait, des fondations d’utilité publique ou des coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale ou agréés “CNC” ou agréées “entreprises sociales”.

THÉMATIQUE DE L’APPEL À PROJETS ET CRITÈRES DE SÉLECTION : Les projets doivent avoir comme objectif principal un impact positif sur la transition écologique et solidaire et répondre aux critères de sélection repris ci-dessous. Les projets seront examinés selon les critères de sélection suivants :

Impacts environnementaux

Dimension socio- économique

Dimension participative et partenariats

Faisabilité et pérennité du projet

Originalité du projet et réplicabilité du projet

QUELS SOUTIENS ?

Soutien financier direct pour les lauréats : Un budget de 25.000€ a été dégagé par la Ville d’Andenne afin d’apporter une première aide directe aux lauréats sélectionnés par le jury. Les lauréats pourront compter sur un soutien financier de maximum 10.000 € par projet.

Soutien pour tous les candidats : Tous les candidats (lauréats ou non) qui répondent aux critères de recevabilité pourront participer à la campagne de mobilisation « Proximity ». Citoyens, entreprises et ambassadeurs sont invités à rejoindre l’écosystème Proximity durant l’année et une grande campagne de mobilisation en faveur des projets citoyens sera organisée à l’automne 2020. Cette campagne de mobilisation permettra aux candidats de se présenter sur la plate-forme web de Proximity et de rechercher avec l’aide de Be Planet et du Réseau Transition : un soutien financier via du « financement participatif/crowdfunding », du matériel et la possibilité de nouer des partenariats afin de bénéficier de mécénat de compétences ou d’aide sous la forme de bénévolat.

L’objectif est de permettre à chacun des acteurs de l’écosystème de s’engager selon ses moyens et ses envies en faveur des projets citoyens ayant un impact positif sur la transition écologique et solidaire à Andenne."

Tous les documents de cet appel à projets se trouvent sur le site web : http://andenne.proximitybelgium.be

Les candidats à l’appel à projets doivent remplir le dossier de candidature et l’envoyer par email à beplanet@beplanet.be au plus tard le 31 juillet 2020, à 12h.