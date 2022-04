En partenariat avec la Ville d’Andenne, l’Échevinat de l’Economie et du Commerce et l’Échevinat de la Culture et de l’Enseignement, l’asbl promAndenne a décidé de réitérer cette année un de ses événements phares : le Festival des Métiers Techniques. L’objectif ? Promouvoir les métiers techniques et manuels et le savoir-faire des entreprises locales qui font la richesse du tissu économique andennais. Un focus particulier sera fait sur l’évolution numérique de ces métiers et sur la façon dont les entreprises intègrent de façon grandissante le développement durable dans leurs activités.

Ce sont pas moins de 30 entreprises/institutions de la région qui prendront part à ce festival. Au total, plus de 60 métiers seront représentés. Un espace sera également dédié à des ateliers de démonstration de métiers et de procédés. Les visiteurs pourront ainsi découvrir de façon plus tangible certains métiers à travers 20 ateliers différents : électromécanicien, maçon, conducteur d’engins, électricien, tailleur de pierre, soudeur, informaticien, opérateur de production, carrossier, mécanicien, etc. Environ 1000 visiteurs sont attendus sur les deux jours dont principalement des classes de fin de primaire et de début du secondaire issues d’écoles de la région.

Cet événement se déroulera les jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022 de 9h à 17h au hall de Cobegge à Andenne (Avenue Roi Albert, 139 à 5300 Andenne). N’hésitez pas à venir y faire un tour !