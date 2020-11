Dans le cadre de la campagne de mobilisation Proximity Andenne, l'institut Sainte-Begge lance un projet intitulé Be Safe afin de sécuriser les abords de l'école située rue Rogier. Ce projet, un des 8 que compte Poximity Andenne, a pour but la création d'une "rue scolaire", c'est-à-dire une rue qui, à l'heure des entrées et sorties de classes, est temporairement fermée à la circulation des véhicules motorisés. Pour y parvenir, ses défenseurs ont besoin de barrières, de gilets de couleur jaunes, mais aussi de bénévoles !

"Le projet consiste à sécuriser les abords de l'école Sainte-Begge au moment des entrées et sorties d'école. Les rues concernées sont : la rue Bertrand, la rue Rogier et la rue Libeck.L'objectif est de rendre les abords de l'école agréables et sécurisés pour les enfants.Il est notamment prévu de mettre en place des dispositifs, à installer de manière temporaire (rue scolaire).Une rue scolaire est une rue située à l'entrée d'une école et qui, à l'heure des entrées et des sorties des classes, est fermée temporairement à la circulation des véhicules motorisés. ... Les habitants de la rue peuvent cependant quitter la rue en voiture, à faible vitesse. Ces dispositifs seront tenus par des bénévoles."