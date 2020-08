Depuis ce mercredi 19 août, le citoyen andennais peut désormais prendre rendez-vous en ligne avec le service Population et Etat civil. Le service reçoit uniquement sur rendez-vous le mercredi de 13h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h.

Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : un formulaire est à compléter sur le site internet de la Ville d’Andenne : https://www.andenne.be/rdv/ . Le formulaire en ligne est accessible 24h sur 24h depuis un ordinateur ou un smartphone. Et pour ce faire, nul besoin de se créer un compte ; il suffit de sélectionner la plage horaire souhaitée et de communiquer vos coordonnées ainsi que l'objet du rendez-vous. Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée automatiquement par e-mail. Un rappel de votre rendez-vous sera quant à lui envoyé la veille de votre venue.

La Ville d’Andenne poursuit ainsi sa démarche de modernisation de ses procédures. Pour rappel, depuis janvier, de nombreuses démarches peuvent être effectuées à distance, via l’e-Guichet ( https://andenne.guichet-citoyen.be/ ) qui permet de recevoir une série de documents signés numériquement directement par email.